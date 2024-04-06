شكرا لقرائتكم خبر عن المكرمون فى احتفال الأوقاف بليلة القدر: تكريم الرئيس السيسى لنا وسام نعتز ونفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهم ، التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمكرمين من داخل مصر وخارجها في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر اليوم السبت 6/ 4/ 2024م بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث هنأهم بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، موجهًا الشكر للرئيس على رعايته للقرآن الكريم وأهله وحفظته، وعلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع قيمة جائزة الأسرة القرآنية إلى 750 ألف جنيه بواقع 250 ألفًا لكل واحد من الأشقاء الثلاثة.

فيما وجه المكرمون كلمة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي أكدوا فيها أن تكريم الرئيس وسام على صدرهم، وحلم تحقق، حيث كانوا ينتظرون لحظة التكريم بفارغ الصبر، وأن فرحتهم هذا اليوم لا يمكن أن توصف، وأن مقابلة الرئيس بالنسبة لهم بمثابة الجائزة الكبرى.

وقد وجه أفراد الأسرة القرآنية الأولى الشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهه الكريم برفع قيمة جائزة الأسرة القرآنية إلى 750 ألف جنيه،

مؤكدين أن الرئيس يهتم بالقرآن الكريم وحفظته وأهله ويكرمهم أيما إكرام، وأن تكريم الرئيس لهم تتويج لمسيرة حفظ القرآن الكريم في عائلتهم.



