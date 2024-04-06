بـ 1.750 مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 25 كجم حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عنصرين إجراميين بحوزتهما 25 كيلو جرام حشيش، قُدرت بـ 1.750 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أفادت قيام عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بالاتجار في مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.750مليون جنيه) تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.