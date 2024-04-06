ضبط شخصين بحوزتهما مستلزمات طبية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شخصين؛ لاتهامهما بإدارة مخزنين بدون ترخيص وحيازتهما كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفادت قيام شخصين بإدارة مخزنين بدائرة قسم شرطة الساحل وحيازتهما كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وعُثر بداخل المخزنين على (كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المتنوعة) واعترفا بإدارتهما المخزنين بدون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.