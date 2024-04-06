شكرا لقرائتكم خبر عن عرض تتر مسلسل مليحة بحفل إفطار الأسرة المصرية.. وبطلة العمل: شكرا الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض تتر مسلسل مليحة، وبدأت الممثلة سيرين خاص بطلة العمل بالتعريف بنفسها قائلة: "أنا بطلة المسلسل وأنا موجودة هنا شفت الحفاوة والاستقبال من المصريين.. وأنا سعيدة أنى كنت ضيفة على الجمهور المصري من خلال مشاركتي في بطولة مسلسل مليحة".

وأضافت: "بشكر حضرتك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمك للقضية الفلسطينية.. وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية".

وكان قد بدأ توافد مختلف طوائف المجتمع المصرى لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.