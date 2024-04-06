شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نحن في مرحلة بها تطور كبير جداً تمس المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في مرحلة بها تطور كبير جداً تمس المنطقة.



حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الشكر للمشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية قائلا: "سعيد أننا نكون مع بعض في حفل الإفطار والروح الطيبة اللى دائما تجمعنا.. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد الأيام دي على مصر والمنطقة العربية والعالم كله بالخير والسلام".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية.