السيسي: "عملنا السنين اللي فاتت حاجات كتير قوي علشان الدولة متضيعش"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أهدافنا تتمثل في توفير حياة كريمة للمواطنين، والخدمات الصحية والتعليمية، وعملنا خلال السنين اللي فاتت حاجات كتير قوي، علشان الدولة متضيعش مننا ويكون في اقتتال، ولما بتكلم على تعليم جيد احنا جادين في هذا الأمر.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: "مستمرين في سياسة الاتزان الاستراتيجي في القضايا الدولية والإقليمية وتحددها محددات وطنية، وستبقى مصر بإذن الله عزيزة أبية ووطن عظيم يتسع لكل المصريين، وهي الوطن الذي نسكن فيه قبل أن يسكن فينا ونردد من أجله دائمًا معًا "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور مختلف طوائف المجتمع، وكان في استقباله لدى وصوله مقر حفل الإفطار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكبار رجال الدولة.