20 مصابًا في حادثين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 20 شخصًا في حادثين منفصلين بمحافظة الجيزة، اليوم السبت.

البداية غرب المحافظة أعلى الطريق الدائري، اختلت عجلة القيادة بيد سائق حافلة تقل عمال إحدى الشركات وانحراف المركبة عن مسارها مما أسفر عن اصطدامه بالحاجز الجانبي وإصابة 15 شخصًا بسحجات طفيفة.

من الغرب إلى أقصى الجنوب، فقد سائق سيارة أجرة سيطرته على عجلة القيادة مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق وإصابة 5 أشخاص نقلوا إلى أقرب مستشفى للعلاج.

إدارة المرور جنبت آثار الحادثين نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.