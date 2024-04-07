مُحملة بالأنابيب.. كثافات مرورية بالدائري بعد انقلاب سيارة نقل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

اصطدمت سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز، صباح اليوم الأحد، بالسور الأسمنتي الخاص بالطريق الدائري اتجاه طريق المريوطية، ما أدى إلى حدوث تكدس في حركة السير، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ، لإزالة آثار الحادث، وكشف ملابساته.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري، أعلى الطريق الدائري، اتجاه المريوطية، بالقرب من منطقة صفط اللبن.

وانتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الأولية، اصطدام سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز، بالسور الأسمنتي الخاص بالطريق الدائري، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق.

تم الاستعانة بأوناش المرور، لرفع السيارة، وإزالة آثار الحادث، لإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، والاستماع لأقوال سائق السيارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.