سقوط عصابات سرقة قطع حديدية لبيعها خردة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بالتواجد داخل قطعة أرض فضاء، تم تخصيص جزء منها لأحد المشروعات بمنطقة سموحة – الإسكندرية، والقيام بتحطيم السور المحيط بها لاستخراج القطع الحديدية المتواجدة بداخله.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي عصابي مكون من 8 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية تخصص نشاطه فى سرقة حديد الخردة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بقيامهم بالتصرف ببيع القطع الحديدية المستولى عليها لتاجر خردة "محدد" مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وبسؤاله أيد ذلك كما أرشد عن عدد 37 قطعة حديدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.