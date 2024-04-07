ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، ملابسات حدوث مشاجرة وضبط طرفيها.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أسيوط.

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، طرف ثان 5 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية بسبب خلافات الجيرة الزراعية تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة 12 قطعة سلاح "8 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش"- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.