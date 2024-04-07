أخبار مصر

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، ملابسات حدوث مشاجرة وضبط طرفيها.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أسيوط.

بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، طرف ثان 5 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية بسبب خلافات الجيرة الزراعية تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة 12 قطعة سلاح "8 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش"- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا