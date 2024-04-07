"شرفي يا بيه".. جريمة على الطريق في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شك قاتل دفع رجل لخطف موظف داخل سيارة تحت تهديد السلاح لكن حظه العثر أوقعه في قبضة الشرطة ليبيت ليلته خلف القضبان بعد الكشف عن سبب فعلته.

صوت استغاثة صادر من سيارة بالطريق جذبت انتباه دورية أمنية بمدينة السادس من أكتوبر. باقتراب الدورية بدا الصوت ظاهرًا فصاحبه تعرض للخطف "إلحقوني هيموتني".

باستيقاف السيارة تبين أن قائدها اتخطف الضحية لشكه في وجود علاقة بينه وبين زوجته التي تعمل معه بنفس الشركة "شرفي يا بيه" وتم تحرير المحتجز واصطحاب المشكو في حقه إلى القسم.

تحرر محضر بلواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.