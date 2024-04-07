شقي ومستفز.. تفاصيل مقتل طفل على يد والده في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أدلى المتهم بقتل ابنه بعد وصلة تعذيب في أوسيم باعترافات تفصيلية؛ وأكد أن ابنه شقي للغاية وتصرفاته مستفزة فحاول تأديبه وتعدى عليه بالضرب إلا أنه فوجئ به يفقد الوعي فأسرع به إلى المستشفى واضطر للكذب وادعاء سقوطه من أعلى السلم لكن الأطباء أخبروه بأنه فارق الحياة.

وأضاف المتهم أنه لم يقصد قتل ابنه إنما كان يريد تهذيبه وتأديبه فقط الا انه لم يتحمل ضربه، وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بوصول طفل 5 سنوات جثة هامدة إلى مستشفى أوسيم إثر ادعاء سقوطه من علو.

وبالانتقال والفحص تبين وجود شبهة جنائية وأن والد المجني عليه قام بالاعتداء عليه حتى أصيب بجروح خطيرة ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بحجة تأديبه وأنه لم يقصد قتله.

وأيدت والدة المجني عليه ما أسفرت عنه التحريات بقيام والد الضحية بالاعتداء عليه والضرب، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.