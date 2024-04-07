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جثة ومصاب حصيلة سقوط عاملين في بالوعة صرف بمنشأة القناطر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني حصيلة سقوط عاملين داخل بالوعة صرف صحي بمنشأة القناطر اليوم الأحد.

قال المصدر إن الحادث أسفر عن مصرع عبد الرحمن رشاد 18 سنة وإصابة محمد كمال 16 سنة نُقل إلى مستشفى مبارك المركزي.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطار من إدارة شرطة النجدة بسقوط عمال داخل بالوعة صرف بجوار مركز شباب الجلاتمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمعنية إلى محل البلاغ، وتبين سقوط عاملين اثنين داخل بيارة صرف صحي.

أمكن انتشالهما على قيد الحياة ونقلهما إلى مستشفى مبارك للعلاج قبل أن يلفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة وإيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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