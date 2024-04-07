استناه بعد ما خلص شغل .. تجديد حبس المتهم بقتل مديره في القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ الخليج 365:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس "محمد" المتهم بقتل "إسلام" مدير كافية داخل مستشفى خاصة بمنطقة التجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع الخامس، بالقاهرة، من أحد المستشفيات مفاده باستقبالهم"إسلام"، وبه طعنات متفرقة بالجسد إثر إدعاء مشاجرة مع آخر بنطاق دائرة القسم.

تحريات أجهزة الأمن الأولية بينت نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه" إسلام أحمد" يبلغ من العمر 23 سنة، مقيم بمنطقة دار السلام في القاهرة، ويعمل مدير كافتيريا في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ز"محمد.ح" 24 سنة وشهرته "خربوش"، عامل بذات الكافتيريا، بسبب تأخر المتهم عن وقت الراحة المخصص له.

وأوضحت تحريات المباحث أن المتهم أنتظر خروج المجني عليه عقب انتهاء عمله وتعدي عليه بالضرب ثم كاله بطعنة نافذة مستخدما سلاح أبيض، ليسقط على الأرض غارقًا في دمائه ويلقى مصرعه بعد وصوله المستشفى.

أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.