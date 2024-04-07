ضبط 199 سلاح ناري وتنفيذ 82406 أحكام قضائية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 199 قطعة سلاح نارى، 263 قضية مخدرات وتنفيذ 82406 حكم قضائى متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 199 قطعة سلاح نارى بحوزة 155 متهما، وتنفيذ 82406 حكم قضائى متنوع ، ضبط 263 قضية مخدرات .

كما تم ضبط 18 متهما هاربا ، وضبط ، 21 متهما في أعمال بلطجة ، وضبط 224 دراجة نارية مخالفة ، وضبط 20357 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 56 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.