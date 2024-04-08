شرع في قتل جاره .. مُحاكمة عاطل حدائق القبة .. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تُنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأثنين، جلسة محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل جاره بسبب خلافات بينهما.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب المشار إليه وأحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان بسبب خلافات حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.