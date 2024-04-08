شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل نيكاراجوا أمام العدل الدولية: أدلة الإبادة الجماعية فى فلسطين واضحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ممثل دولة نيكاراجوا، أمام محكمة العدل الدولية، إن أدلة انتهاك القانون الدولي الإنساني الخاصة بالإبادة الجماعية في فلسطين واضحة، متابعا: "نطالب ألمانيا بوقف كافة أشكال الدعم لإسرائيل بسبب ممارستها ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل، والواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني يجب ألا يستمر، مشيرا إلى أن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وبدأت صباح اليوم الاثنين جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية للنظر في دعوي نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية إلى إسرائيل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 33 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 75 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.