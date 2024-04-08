"القاهرة الإخبارية" تعرض حجم الجهود والمساعدات المصرية لأهل غزة منذ بدء العدوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرا يكشف حجم الجهود والمساعدات، التي قدمتها مصر إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع وحتى اليوم:

وبحسب ما عرضته القناة، جاء حجم المساعدات على النحو التالي:

دخول 19.354 شاحنة إغاثية تحمل 19.952 طنا من المواد الطبية.

دخول 10.435 طنا من الوقود و123.453 طنا من المواد الغذائية.

تقديم 26.692 طنا من المياه و 44.103 طنا مواد إغاثية أخرى.

دخول 2.023 طنا من الخيام و123 سيارة إسعاف مجهزة.

استقبال 3.764 مصابا ومريضا من غزة ومعهم 6.191 مرافقا.

استقبال 66.759 من الرعايا الأجانب و6.330 من المصريين.

دخل لشمال غزة خلال الأيام الماضية من شهر رمضان 322 شاحنة.

مصر ترفع عدد الشاحنات الإنسانية لغزة إلى 300 شاحنة يوميا.