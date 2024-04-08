قبل بيعها في العيد.. ضبط كميات من "الفسيخ" الفاسد بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط (المسئولين عن مصنعين - كائنين بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) لإنتاجهم الأسماك المدخنة مستخدمين خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة للمواطنين، تمهيداً لطرحها في الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بالمصنعين المشار إليهما على (170 طن أسماك مجمدة – 16 طن أسماك مدخنة جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.