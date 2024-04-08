علاقة غير شرعية في آخر ليلة وترية.. كواليس جريمة بشتيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة المباحث الجنائية بالجيزة سر العثور على جثة شاب مقيدًا بالحبال وبه آثار حرق بمنطقة بشتيل، وتبين أن علاقة غير شرعية جمعت بينه وبين سيدة متزوجة فانتقم شقيقاها منه بمساعدة ثالث.

رواية العشيقة وتحريات المباحث توصلت إلى أن المجني عليه اعتاد التردد على شقة السيدة في غياب زوجها ومع تعدد اللقاءات الحميمة على سرير الزوجية وصلت الأخبار إلى شقيقيها خاصة معايرة الجيران لهما "أختكم سيرتها بقت على كل لسان".

مراقبة دقيقة للمنزل كل ما احتاجه الأخوان لتنفيذ مخططهما، وانتظرا لحظة صعود العاشق للشقة ولحقا به لضبطه عاريًا في أحضان شقيقتهما فما كان منهما إلا انهالا عليه بالضرب وحرق أجزاء من جسمه بعد تقييده بالحبال.

الجزء التالي من القصة جاء صادمًا للجميع، قرر الشقيقان التخلص منه رميًا من شرفة الشقة بالطابق الخامس ليبدو الحادث "قضاء وقدر" لكن مفاجأة فجرها سكان المنطقة بتأكيدهم أن المتوفى ليس من قاطني الشقة التي سقط منها أو المنطقة بالكامل "حد ولع فيه ورماه".

وتكثف قوات الشرطة جهودها لضبط المتهمين الثلاثة بعد التحفظ على الزوجة، وتحرر محضر بالواقعة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.