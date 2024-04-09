"يقتل القتيل ويدور على جثته".. قرار من النيابة ضد المتهم بقتل صديقه في البراجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، حبس المتهم بقتل صديقه في منطقة البراجيل 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعى لتحديد أسباب الوفاة وإعداد تقرير وافٍ حول ملابساتها، كما استعجلت تحريات رجال البحث الجنائي حول الجريمة.

ورد بلاغا من الأهالي مفاده بالعثور على جثة شاب مقتول وسط أراضي زراعية بمنطقة البراجيل، على الفور انتقلت قوة أمنية من رجال المباحث إلى محل البلاغ؛ بالفحص تبين العثور على جثة "سيد" عشريني جثة هامدة، وتم نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحريات المباحث الأولية حول الواقعة، توصلت إلى أن صديق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، والذي كان يشارك في عملية البحث عن صديقه لإبعاد الشبهة الجنائية عنه، و بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الذي أدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

وبعرضه على النيابة تم أصدرت قرار بحبسه على ذمة التحقيقات.