72 ساعة مع شابين.. ماذا حدث لقاصر في شقة البساتين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل هتك عرض قاصر على يد عاطلين بالبساتين.

قال المتهم الأول "كريم. س" إن المجني عليها 14 سنة أخبرته بتشاجرها مع والدتها وهربت من منزلها، فاصطحبها في توك توك إلى شقة أحد أصدقائه.

أضاف المتهم أن الفتاة أقامت معه وصديقه 3 أيام داخل الشقة، حيث عاشراها معاشرة الأزواج برضاها، على حد قوله، ثم أعادتها الشرطة بعد بلاغ أسرتها بغيابها.

صرحت النيابة بعرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.