"خبطهم وهرب".. إصابة 12 شخص في اصطدام أتوبيس بسيارة نقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصيب 12 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس -كانوا يستقلونه- وسيارة نقل قلاب "لاذت بالفرار.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بشأن إصابة 12 شخصًا في حادث تصادم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة في ارتكاب الواقعة وقائدها (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه من محل الواقعة خشية ضبطه، فيما تبين عدم حمله ثمة تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.