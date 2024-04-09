القبض على المتسبب في إصابة 12 شخصًا في حادث التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

ضبطت الأجهزة الأمنية سائق الأتوبيس المتسبب في إصابة 12 شخصًا كانوا يستقلون معه بعد أن اصطدم بسيارة نقل بمحيط قسم شرطة التجمع الخامس.

وأمكن من التحريات تحديد وضبط السيارة المتسببة في ارتكاب الواقعة وقائدها سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه من محل الواقعة خشية ضبطه، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأصيب 12 شخصا جراء حادث تصادم أتوبيس تابع لشركة خاصة مع سيارة نقل آخر في شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس.