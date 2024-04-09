شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 بمدن ومحافظات مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الإفتاء أن اليومَ الثلاثاء الموافق 9 من شهر إبريل لعام 2024 هو المتمم لشهر رمضان لعام 1445 هجريًّا، وأن يوم الأربعاء الموافق 10من شهر إبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.



وينشر ”الخليج 365” موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024، غدا الأربعاء أول أيام العيد ، في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

القاهرة 5:59

الجيزة 5:58

الإسكندرية 6:02

بورسعيد 5:53

السويس 5:53

العريش 5:47

الطور 5:50

سانت كاترين 5:48

طابا 5:44

شرم الشيخ 5:47

دمنهور 6:00

طنطا 5:58

المنصورة 5:57

الزقازيق 5:56

بنها 5:58

شبين الكوم 5:59

كفر الشيخ 5:58

الفيوم 6:00

بنى سويف 5:59

المنيا 6:02

أسيوط 6:00

سوهاج 5:59

قنا 5:55

أسوان 5:56

أبو سمبل 6:02

مرسى مطروح 6:13

الغردقة 5:50

الخارجة 6:05

الإسماعيلية 5:53

دمياط 5:55

السلوم 6:21

نويبع 5:45

حلايب 5:42

شلاتين 5:46



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