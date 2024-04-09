"العربية طارت".. حادث مروع أعلى الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الطريق الدائري حادثا مروعًا مساء الثلاثاء أسفر عن مصاب.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب أعلى دائري المريوطية.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها وانحرافها عن الطريق.

السيارة اصطدمت بالسور الحديدي وسقطت من أعلى الكوبري مما أسفر عن إصابة قائدها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم نقل على إثرها إلى مستشفى الهرم للعلاج.