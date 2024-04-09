شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السعرات الحرارية للكعك والبسكويت قبل تناول حلوى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة، من الإفراط فى تناول الطعام بعد فترة من الصيام، خلال أيام عيد الفطر، حيث يمكن أن يؤدى ذلك إلى عدم الراحة في الجهاز الهضمى، بما يشمل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم وتشنجات المعدة، كما أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية مثل الكعك، والبسكويت يؤدى إلى زيادة الوزن.

ويستعرض هذا التقرير، السعرات الحرارية لحلويات عيد الفطر، وهى:

1- المعمول "القطعة الواحدة": 200 كالورى.

2- البيتى فور "القطعة الواحدة": 60 كالورى.

3- البسكويت "القطعة الواحدة": 60 كالورى.

4- الكعك "القطعة الواحدة": 200 كالورى.

5- الغريبة "القطعة الواحدة": 150 كالورى.

وقدم المعهد القومى للتغذية، مجموعة من النصائح الواجب اتباعها في عيد الفطر، من أهمها:

1- تناول التمر وشرب الماء قبل صلاة العيد.

2- تناول وجباتك فى وقت أقرب لوقت الإفطار والسحور.

3- احرص على تناول وجبة فطور خفيفة قبل تناول حلويات العيد.

4- تجنب الإفراط في تناول الحلويات في صباح يوم العيد.

5- احذر من تناول القهوة والشاى والتدخين على معدة خاوية.

6- ينبغي تقليل حجم الوجبات لتجنب الاضطرابات في الجهاز الهضمي.

7- لتجنب عسر الهضم، يُفضل تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية والحلويات.

8- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفاكهة.

9- الحرص على شرب من 8 ل 10 أكواب من الماء.

10- مارس رياضة المشي لمده لا تقل عن 30 دقيقة.