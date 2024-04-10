شكرا لقرائتكم خبر عن 20 أبريل.. آخر موعد للتقدم لمنح "إعلام القاهرة" للدراسة بجامعة تيرامو باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية الإعلام بجامعة القاهرة إتاحة باب التقدم لعدد من المنح الدراسية للدراسة فى جامعة تيرامو باليونان، وتعد هذه المنحة متاحة فقط للطلاب الذين سينتقلون إلى الفرقة الثانية أو الثالثة خلال العام الدراسي القادم 2024/ 2025، وأن ⁠هذه المنحة غير متاحة للطلاب الذين سينتقلون إلى الفرقة الرابعة خلال العام الدراسي القادم 2024/2025 .

ويستمر التقدم إلكترونيا حتى يوم 20 أبريل الجارى.

وأكدت كلية الإعلام، أن ⁠هذه المنحة لجميع أقسام كلية الإعلام جامعة القاهرة وبرامجها العربية والإنجليزية، وأن ⁠هذه المنحة متاحة لباحثي الماجستير والدكتوراه شرط أن يكونوا قد سجلوا موضوع الرسالة بالفعل في كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وتابعت أنه يمكن التقديم على هذه الفرصة المميزة لقضاء فصل دراسي كامل في جامعة Teramo في اليونان