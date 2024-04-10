شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال يقدمون أغنية عن الشهداء بحفل عيد الفطر بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات الاحتفالية الخاصة بعيد الفطر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبناء الشهداء، مشاركة مجموعة من الأطفال فى أداء أغنية عن الشهداء.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحية إلى أهالى الشهداء المشاركين فى احتفالية عيد الفطر، قائلا: كل سنة وأنتم طيبين.. وأهلا وسهلا وسعيد أني ألتقي بكم".

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.