مواد مجهولة ومكسبات منتهية الصلاحية.. سقوط صاحب مصنع مقرمشات أطفال شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة من ضبط مصنع مقرمشات غذائية شهير مجهولة المصدر بالقناطرالخيرية.

أفادت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام مالك شركة للصناعات الغذائية، بإدارة مصنع عشوائي "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لتصنيع وإنتاج المقرمشات الغذائية للأطفال بكميات كبيرة باستخدام مواد مجهولة المصدر وبدون موافقة من الجهات المختصة وتدوين مواصفات قياسية على المنتج النهائى غير مطابقة لسلامة الغذاء مما قد يؤثر بالسلب على الصحة العامة للمواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط مالك المصنع وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات عمليات البيع" - المدير المسئول عن المصنع "له معلومات جنائية") وضُبط بداخل المصنع ("60504" كيس منتج نهائى لمقرمشات الأطفال، 2,190 طن مواد خام "بدون ترخيص" - مواد غذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستعمال الآدمى وعبوات لمكسبات طعم مختلفة "منتهية الصلاحية "، خط إنتاج كامل لإنتاج وتصنيع المقرمشات عبارة عن (9 ماكينات تعبئة آلية كبيرة الحجم، كميات كبيرة من الكرتون والأكياس الفارغة المعدة للتعبئة).

بمواجهة مالك المصنع إعترف بإدارة المصنع "بدون ترخيص" وإستخدام تلك المواد المضبوطة وتعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح سريعة وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات عمليات البيع

جري إتخاذ الإجراءات القانونية.