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توصيلة الموت.. كشف لغز مقتل سائق توك توك بأسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقتل أحد الأشخاص بأسيوط، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) بدائرة المركز.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق "توك توك" – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.

استوقف المتهم المجني عليه أثناء قيادته مركبة "توك توك" لتوصيله بدائرة المركز وأشهر سلاح أبيض لسرقة المركبة من المجني عليه إلا أنه رفض فقام بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض مما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

استولى المتهم على المركبة ومبلغ مالي، كما أرشد عن (مركبة "التوك توك"، الأداة المستخدمة) وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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