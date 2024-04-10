9000 مخالفة سرعة زائدة ليلة عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

تمكنت الأجهزة خلال خلال 24 ساعة من ضبط 15131 مخالفة مرورية متنوعة؛ (612) مخالفة السير بدون تراخيص، و(18) دراجة نارية مخالفة، و(9048) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(20) مخالفة موقف عشوائي، و(216) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(6) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.