"جايبها من إسكندرية لأسوان".. تفاصيل سقوط هاكر الفيسبوك في قبضة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات بلاغ عدد من المواطنين تضرروا خلالها من اضطلاع مجهول بإستخدام طرق وأساليب إحتيالية مكنته من سرقة الحسابات الخاصة بهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وانتحال صفتهم ومطالبة ذويهم بتحويل مبالغ مالية,

أسفرت جهود فريق البحث والتحري بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن تحديد وضبط مرتكب تلك الوقائع.

تبين أن المتهم عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، أمكن ضبطه وبتفتيش عثر بحوزته 2 هاتف محمول.

بفحص الهاتفين، تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه 5 وقائع بنطاق مديريات أمن (الإسكندرية ـ الدقهلية ـ أسوان ـ أسيوط ـ قنا)، وبمواجهته اعترف بمزاولته ذلك النشاط لتحقيق أرباح مادية.

وقال أحد المجني عليهم في التحقيقات إن المتهم سرق حسابه الشخصي وطالب أقاربه "حولولي فلوس بسرعة".

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأحالته للنيابة التي تولت التحقيق.