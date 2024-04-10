"الشهادة أصلي ابعت واتساب" .. مالك شركة دعاية في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية من ضبط موظف بشركة دعاية وإعلان يقوم بتزوير محررات رسمية.

أفادت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - الأحوال المدنية قيام موظف بشركة دعاية وإعلان "له معلومات جنائية" مقيم بالبحيرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجه لنشاطه الإجرامى عن طريق إدارة مجموعة عبر تطبيق "واتساب" بمقابل مادى.

عقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على 14 أصول شهادات وكارنيهات مزورة وعدد 2جهاز "لاب توب" و 2هاتف محمول ".

وتبين بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامي.

حررت أجهزة الأمن محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.