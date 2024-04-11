طقس الـ6 أيام المقبلة.. "الأرصاد": رياح وشبورة كثيفة بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وفقًا لبيان "الأرصاد"، فإن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها شبورة مائية.

ويرصد "الخليج 365"، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس الجمعة 12 أبريل 2024

توقعت "الأرصاد"، أن يشهد طقس غدًا الجمعة، شبورة المائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأفادت "الهيئة"، بأن طقس الجمعة القادمة، يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت 13 أبريل 2024

قالت "الأرصاد"، أن حالة الطقس السبت القادم، تشهد شبورة المائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس السبت القادم يشهد نشاطًا للياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد 14 أبريل 2024 والإثنين 15 أبريل 2024

أوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الأحد 14 أبريل 2024 والإثنين 15 أبريل 2024، تشهد شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت "الهيئة"، إلى أن طقس الأحد 14 أبريل والإثنين 15 أبريل، يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الثلاثاء 16 أبريل 2024

تابعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الثلاثاء القادم الموافق 16 أبريل 2024، تشهد شبورة مائية من الرابعة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.