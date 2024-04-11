اختراق حسابات وانتحال صفة.. حيلة عاطل للاستيلاء على أموال مواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

أمرت جهات التحقيق بحبس شخص 4 أيام؛ سرقة حسابات خاصة بمواطنين بـ"فيسبوك" وانتحل صفتهم وطالب معارفهم بتحويل مبالغ مالية.

تبلغ من عدد من المواطنين تضرروا خلالها من اضطلاع مجهول باستخدام طرق وأساليب احتيالية مكنته من سرقة الحسابات الخاصة بهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وانتحال صفتهم ومطالبة معارفهم بتحويل مبالغ مالية.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن تحديد وضبط مرتكب تلك الوقائع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية)، وبحوزته هاتفين محمول، بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه 5 وقائع بنطاق مديريات أمن (الإسكندرية، الدقهلية، أسوان، أسيوط، قنا).

بمواجهة المتهم اعترف بمزاولته ذلك النشاط لتحقيق أرباح مادية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.