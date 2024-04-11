خرج ولم يعد.. جريمة بشعة تحرم سيدة من زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

سيدة خرج زوجها بحثًا عن رزق أولاده ولم يعد في المساء، قررت إبلاغ الشرطة أملا في العثور عليه حيًا واستكمال حياتهما سويًا لكن يد الغدر كتبت سيناريو صادم.

داخل مركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية حضرت سيدة أفاد ت بخروج زوجها من مسكنهما مستقلاً مركبة "توك توك (ملكه) بدون لوحات معدنية وعدم عودته.

فى وقت لاحق عثر على جثته بمياه إحدى المصارف المائية بدائرة المركز ولم يتم العثور على "التوك توك".

بالفحص أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية.

اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستيقاف المجنى عليه حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته، وطلبوا منه توصيلهم لإحدى القرى بدائرة المركز وفي أثناء سيرهم بمكان العثور على جثة المجنى عليه اعتدوا عليه بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهم وإحداث إصابته بجرح طعنى وخنقه حتى فارق الحياة وإلقائه بمياه المصرف المشار إليه والاستيلاء على (التوك توك - هاتفه المحمول) ولاذوا بالهرب.

المتهمون تصرفوا فى مركبة "التوك التوك" بالبيع لعميلهم "سىء النية" (سائق "توك توك") بمقابل مبلغ مالى تم ضبطه وأرشد عن المركبة، كما أرشدوا عن الهاتف المحمول المستولى عليه وباقى ثمن بيع "التوك توك" وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.