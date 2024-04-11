"بعد 72 ساعة".. موعد عودة خطة تخفيف الأحمال وانقطاعات الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تعقد وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، اجتماعات وتنسيقات يجرى الإعداد لها، لوضع تصور للاتفاق على تنفيذ وتحديد مواقيت خطة تخفيف الأحمال والموعد الزمني للفصل والتوصيل والمناطق التي سيتم استثناءها من التخفيف.

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء، أن معدلات استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء انخفضت بعض الشئ على الرغم من وقف خطة تخفيف الأحمال نظرًا لتحسن الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن البترول تؤمن الاحتياجات الحالية لمحطات إنتاج الكهرباء من المازوت والغاز، وتختلف الكميات الموردة من يوم لآخر على حسب الاستهلاك، وتتراوح بين 11 و13 ألف طن مازوت ومن 92 إلى 96 مليون متر مكعب غاز.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه سيتم وضع خطة لتوفير الإمدادات وفقًا لتوقعات الاستهلاك اليومي للكهرباء في أشهر الصيف والتي تشهد زيادة في الأحمال نتيجة استخدام أجهزة التكييف وارتفاع درجات الحرارة، وسيتم عرض الخطة على رئيس الوزراء، مشيرًا إلى انه سيتم بدء تطبيق خطة التخفيف بدءًا من الإثنين المقبل الذي يتزامن مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وبحسب المصدر، فإن الاجتماع سوف يتضمن بحث وجود حلول جذرية لوفاء الكهرباء بسداد المستحقات المتأخرة لوزارة البترول والثروة المعدنية نظير شحنات الغاز الطبيعي وكميات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات لتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأشار المصدر إلى أن زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء التى تم تطبيقها منذ يناير الماضي ساهمت في خفض خطة التخفيف لمدة ساعتين بدلًا من ٤ ساعات يوميًا مع إمكانية عودة العمل بنظام التخفيف ٤ ساعات حال ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.