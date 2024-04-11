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دورية أمنية توقع عصابة الشرطة المزيفة في النزهة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقت قوات الشرطة القبض على تشكيل عصابى بالقاهرة لاتهمهم بمحاولة اختطاف صاحب مكتب مقاولات بانتحال الصفة وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه.

البداية تعود إلى مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تنامى لسمعهم صوت إستغاثة من داخل سيارة "ميكروباص".

باستيقافها تبين قيام تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص من بينهم مالك وقائد المركبة المشار إليها بخطف صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة قسم شرطة المرج.

بتفتيشهم عُثر بحوزتهم على ٣ قداحات على هيئة مسدسات، جهاز لاسلكى وطبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار. وقرر الضحية أنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المتهمون وانتحلوا صفة رجال شرطه واعتدوا عليه بالضرب، والاستيلاء على السلاح النارى المضبوط وهاتفه المحمول من داخل مكتبه واقتياده داخل السيارة المشار إليها.

عقب ذلك طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مليون جنيه إلى شخصين آخرين مقيمين بنطاق محل سكن المجنى عليه مقابل إطلاق سراحه تم ضبطهما.

المتهمون اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه لعلمه بطبيعة عمل المجنى عليه فى مجال المقاولات فاختمرت فى ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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