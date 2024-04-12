أحدث 10 صور لمحطة بولاق الدكرور قبل افتتاحها للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تستعد وزارة النقل لبدء تشغيل محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، في الفترة القليلة المقبلة.

وتمتد المرحلة الثالثة بطـول 7.1 كم وتشتمل على 3 محطات نفقية (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور) والتي تم بدء التشغيل التجريبي لها في نوفمبر 2023.

ونشرت وزارة النقل صورًا أظهرت حجم تقدم الأعمال بمحطة جامعة القاهرة ضمن أعمال الجزء الثالث 3C من المرحلة الثالثة للخط الثالث والتي وصلت إلى مراحل التشطيبات النهائية.