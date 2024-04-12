الري: إزالة تعديات على نهر النيل في 4 محافظات خلال إجازة عيد الفطر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، أن العمل مستمر بكافة المواقع التابعة للوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين من خلال متابعة مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور والترع والمصارف، وتنفيذ مناوبات الري، ومتابعة الحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات.

وأضاف أن أجهزة الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

وأوضح أنه في ضوء مرور الإدارات التابعة لقطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه على طول المجرى المائي للنهر خلال إجازة عيد الفطر المبارك فقد تم التصدي بشكل فوري لحالة تعدي تم رصدها عبارة عن مباني مخالفة بناحية القصير شرق بمحافظة أسيوط، وتم التنسيق أيضا مع الوحدة المحلية بالقوصية بمحافظة أسيوط وتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة لمباني بمسطح ٧٥٠ متر مربع.

وتابع أنه تم إزالة عدد من المخالفات بناحية مناشي البلد بمركز القناطر بمحافظة القليوبية ، كما تم رصد مخالفة بناء بناحية ملاحية سعيد جعفر بمركز ببا بمحافظة بنى سويف وتم الوقف الفوري للأعمال وقام المخالف بإزالة التعدى بمعرفته.

وأشار إلى أنه تم رصد تعدي بالبناء المخالف بناحية البحر الأعظم بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، حيث تم التنسيق مع الوحدة المحلية والأجهزة الأمنية وتم إيقاف الأعمال وإزالة المخالفة والتحفظ على مواد البناء.

وأكد أن الإدارة العامة لرى الجيزة، قام بإزالة مخالفة في المهد على ترعة البليدة كيلو ٥.٥٠٠ بمساحة ٨١ متر مربع زمام هندسة ري مزغونة بالتعاون مع الوحدة المحلية وبمعرفة المخالف .

على صعيد آخر، يستمر توافد الزوار على حدائق الري بالقناطر الخيرية للاحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة، إذ بلغ أعداد الزوار خلال أول وثاني أيام العيد أكثر من ٢٠ ألف زائر.

كما يستمر توافد الزوار على المركز الثقافى الأفريقى والنصب التذكاري رمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالي.