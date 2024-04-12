طلقة بالرأس أنهت الخلاف.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مزارع في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، ملابسات مقتل مزارع خلال مشاجرة، وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات باستقبالها مزارع - مقيم بدائرة المركز مُصاب بعيار ناري بالرأس ووفاته متأثراً بإصابته.

بالانتقال وبسؤال نجله مزارع - مقيم بذات العنوان قرر بحدوث مشاجرة بين والده ومزارع - مقيم بذات العنوان بسبب خلافات حول الجيرة أطلق خلالها الأخير عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه والده محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.