شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض مسيرتين مفخختين تم إطلاقهما من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم اعتراض مسيرتين مفخختين انطلقتا من لبنان تابعتين لحزب الله دون وقوع أضرار أو إصابات.

كما أفادت القناة بأن حزب الله أعلن استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المدفعية وحقق به إصابة مباشرة.

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وأكدت شبكة إسرائيل هيوم أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل، مشيرة إلى أنه سمع دوى انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

كما دوت صافرات الإنذار فى بلدات إسرائيلية عدة في الجليل الأعلى وسماع دوى انفجارات.