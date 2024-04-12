لغز جثة شقة المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بمنطقة المرج شمال العاصمة.

تلقى حكمدار العاصمة إخطارًا من مأمور قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بورود بلاغ عبر غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص في ظروف غامضة.

وجه رئيس مباحث قطاع الشمال بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وماهيتها تنسيقًا مع قطاع الأمن العام.

بالانتقالو الفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد.أ." يرتدي ملابسه كاملة والاشتباه في وفاته لتودع الشرطة الجثمان ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.