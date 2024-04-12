شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوحد الكنائس المصرية كل عام فى الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم 5 مايو المقبل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.



ويشارك البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، بالإضافة إلى عددمن الشعب القبطى المتوافد من مختلف الإيبارشيات.

وتطلق إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية المختلفة بمصر استمارات لحجز حضور القداس. وتدرس الكنيسة هذا العام التوسع فى أعداد المصلين عن الأعوام الماضية بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.