شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم خدمات علاج الإدمان بالمجان وجميع بيانات المرضى سرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أن المنصة الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية تقدم خدمات جلسات العلاج الافتراضية للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمجان وذلك عن طريق الخط الساخن 16328 أو الدخول على المنصة الالكترونية والتحدث عبر الفيديو كونفرنس مع الطبيب المعالج دون تكلف العناء للذهاب للمستشفي الا فى حالة الفحص الطبى الشامل.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنها توفر خدمات الفحص والعلاج الشامل للأمراض النفسية وعلاج الادمان مؤكدة أن جميع البيانات سرية ولا يمكن الاطلاع عليها الا عن طريق الطبيب المعالج وتابعت : هناك خدمات مختلفة تقدم للكبار والصغار تتعلق بعلاج القلق والاضطرابات النفسية والادمان والاقلاع عن التدخين والصدمات النفسية من خلال جلسات علاجية افتراضية.

يذكر أن نسبة زائرى المنصة من الإناث بلغت 70% مقابل 30% من الذكور، وأن زوار المنصة بينهم 22% من المتزوجين، مقارنة بـ 78% من غير المتزوجين.

ويتم التنسيق علي تقديم الخدمات التشغيلية والعلاجية والتدريبية من قبل الأطباء النفسيين وأخصائي علم النفس الإكلينيكي الذين يتوفر لديهم الخبرة حسب القوانين واللوائح المعمول بها.