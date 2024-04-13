سمير يطلب تطليق زوجته: "مبتعرفش تغسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "سمير م." 36 سنة، صاحب محلات تجارية، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته للضرر، مبرراً طلبه: " هدومي كلها مش نظيفة وريحتها وحشة.. ومبتعرفش تغسل".

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 3270 لسنة 2023:" تزوجت من سلمى الذي تصغرني بـ 6 سنوات، تقليديًا بعد ترشيحها من والده، كونها ابنة صديقه، وسافرا للخارج بعد الزواج".

بعد فترة اكتشف الزوج صفات سيئة في زوجته: مهملة لا تفعل شيء سوى الخروج مع أصدقائها دون النظر إلى منزلها وزوجها واحتياجاته.

يكمل الزوج حديثه: "حاولت تغير عاداتها لكن دون جدوى، تجمع كل الملابس وتقوم بغسلها، فتخرج الملابس "متسخة" كما هي وذات رائحة كريهة وغريبة.

فشل الزوج في تغيير صفات زوجته، فلجأ إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى تطليق للضرر، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.