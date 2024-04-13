بطلقة في البطن.. يقتل جاره بسبب خلاف على قطعة أرض في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بأسيوط وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل - مقيم بدائرة المركز) مصاب بعيار ناري بالبطن والظهر "توفى متأثراً بإصابته".

بالفحص وسؤال شقيق المجني عليه اتهم (عامل له معلومات جنائية– مقيم بدائرة المركز) بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح محدثاً إصابته التي أودت بحياته لخلافات بينهم على ملكية قطعة أرض.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة طبنجة وعدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.