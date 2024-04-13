ولاعة على شكل مسدس.. كيف خطف تشكيل عصابي "مقاول النزهة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس تشكيل عصابي من 8 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بخطف صاحب مكتب مقاولات.

بدأت تفاصيل الواقعة بمرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة، حين سمعوا استغاثة من داخل سيارة ميكروباص وباستيقافها تبين قيام تشكيل عصابي من 6 أشخاص بخطف صاحب مكتب مقاولات كائن بدائرة المرج.

هدد المتهمون المجني عليها بـ3 قداحات على شكل مسدسات، وعثر بحوزتهم على جهاز لاسلكي وطبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار.

قال المجني عليه إنه أثناء تواجده بمحل عمله، حضر إليه المتهمون وانتحلوا صفة "رجال شرطة" وتعدوا عليه بالضرب واستولوا على السلاح الناري وهاتفه المحمول من داخل مكتبه ثم اقتادوه داخل السيارة.

أضاف أنهم طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه لسداد مبلغ مالي (مليون جنيه) إلى شخصين آخرين - تم ضبطهما - مقيمين بنطاق محل سكن المجني عليه مقابل إطلاق سراحه.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثمانية، واعترفوا بارتكاب الواقعة لسابقة علمهم بطبيعة المجني عليها وثرائه.