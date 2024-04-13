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"الأرصاد": موجة حارة بدءًا من الغد وحتى هذا الموعد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من غدًا الأحد وحتى الجمعة 19 أبريل 2024، تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أنه يسود حالة الطقس اليوم، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت "الهيئة"، أن طقس اليوم يشهد، نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجخ البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والبلاد، على فترات متقطعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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